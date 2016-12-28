Китай вывел на орбиту еще два спутника для наблюдения за поверхностью Земли

Пекин, , 08:40 — REGNUM Китайское национальное космическое управление сообщило об успешном запуске ракеты «Long March-2D» с двумя спутниками зондирования Земли «Гаоцзин-1» на борту. Запуск ракеты-носителя состоялся с космодрома Тайюань в провинции Шаньси.

В заявлении управления подчеркивается, что спутники будут использоваться исключительно в мирных целях. Главной задачей аппаратов станет проведение экспериментов на орбиту и наблюдение за поверхностью Земли, пишет «Сина синьвэнь».

Кроме того, сразу после запуска специалисты Китайского национального космического управления отметили, что в 2017 г. состоится запуск еще двух аппаратов проекта «Гаоцзин-1».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 12 декабря на космодроме Сичан в провинции Сычуань ракета-носитель «Long March-3B» успешно вывела на околоземную орбиту метеорологический спутник «Фэнюнь-4A».

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