Московские аэропорты отменили 26 рейсов

Москва, , 09:34 — REGNUM Московские международные аэропорты отменили порядка 30 рейсов и задержали более 15, сообщается на портале «Яндекс. Расписание».

По состоянию на 9:25 мск отменены 26 рейсов и задерживаются 16 рейсов. Из аэропортов «Жуковский» и «Внуково» все рейсы следуют по расписанию.

Аэропорт «Домодедово» отменил один рейс, задержал девять. Аэропорт «Шереметьево» отменил 25 рейсов, задержал — семь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 декабря в МЧС России по Москве заявили, что в ближайшие часы в Москве ожидается мокрый снег, гололёд и усиление ветра.

Накануне, 26 декабря, в аэропортах Москвы отменены 35 рейсов, задержано 19. Из «Шереметьево» отменили 32 рейса, из «Домодедово» — два, из «Внуково» — один.

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