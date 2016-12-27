В США умерла астроном и исследователь тёмной материи Вера Рубин

Нью-Йорк, США, , 09:17 — REGNUM Известный американский астроном Вера Рубин умерла на 89-м году жизни в городе Принстон (штат Нью-Джерси, США), сообщает The Associated Press.

О смерти женщины сообщил её сын Аллан Рубин. Астроном ушла из жизни 25 декабря.

В своих исследованиях, касавшихся вращения галактик, Рубин опиралась на представления о тёмной материи. Астроном подтвердила своими исследованиями, что расхождения между рассчитанным угловым движением галактик и наблюдаемым движением связаны с влиянием тёмном материи. Она исследовала так называемую проблему вращения галактики.

Таким образом Рубин подтвердила гипотезу американского астронома Фрица Цвикки, объяснявшего аномалии в движении галактик существованием тёмной материи. Она доказала, что более 90% массы вселенной представляет собой тёмную материю.

В 1990-е годы астроном была награждена в США — «Национальной научной медалью» и в Великобритании — золотой медалью Королевского астрономического общества.

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