В Бийске тестируют датчики, которые смогут предотвращать взрывы

К первым испытаниям приборы, способные уловить начало взрыва и вовремя вмешаться, будут готовы через 2 года

Бийск, Алтайский край, , 06:49 — REGNUM Бийский ученые изобрели способ, который, как они надеются, сможет предотвращать взрывы. Пока тестируются даже не опытные образцы, а принципиальная схема. Но в ближайшие два года специалисты Бийского технологического института обещают подготовится к испытаниям. Подробности сообщают «Вести-Алтай».

Ученые поясняют: взрыв, горение или разложение веществ при гниении, по сути, один и тот же процесс. Отличие состоит только во времени течения реакции. При взрыве человек не успевает отследить скорость развития событий: от первой искры до детонации проходит сотая доля секунды. За это ничтожно малое время датчик должен выявить очаг и точным контрударом сбить пламя.

«Мы разрабатываем оптико-электронные приборы, которые обнаруживают очаг возгорания на начальной стадии развития, пока он ещё маленький, и потушить, пока не начались взрывные процессы и не приключилась беда», — сообщил доцент Бийского технологического института Алтайского государственного технического университета (АлтГУ) Антон Сидоренко.

Как пояснил инженер кафедры Бийского технологического института АлтГТУ Сергей Лисаков, процесс разработки прибора происходил в течение года. «В результате мы сделали датчик, который обнаруживает пламя в угольных шахтах, горение метана», — отметил ученый.

В ближайшее время предстоит провести множество испытаний и экспериментов, чтобы повысить чувствительность прибора, ускорить его реакцию на возгорание. В этом бийчанам поможет президентский грант в номинации «Технические и инженерные науки»: на новые взрывы и поиск путей их предотвращения молодые учёные намерены потратить более миллиона рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, президентские гранты выделяются для финансирования расходов на проведение фундаментальных и прикладных научных исследований по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники Российской Федерации.

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