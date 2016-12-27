Китай не будет участвовать в гонке вооружений в космосе

Пекин, , 06:40 — REGNUM Согласно опубликованному в Пекине плану развития космической отрасли КНР, Китай не намерен использовать космическое пространство в военных целях. Власти КНР выступают исключительно за мирное освоение космоса.

«Китай старается использовать космические ресурсы разумно и умеренно, а также принимать эффективные меры по защите космического пространства от деятельности человека для того, чтобы другие страны в дальнейшем могли изучать и использовать космическое пространство в интересах человечества, — сообщается в документе.

Кроме того, в опубликованном плане подчеркивается, что власти страны решительно осуждают «всевозможные гонки вооружений, которые ведут к разрушению, но не созиданию». Пекин призвал все страны разумно подходить к мирному освоению космического пространства, пишет «Чжунго синьвэнь».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, к 2020 г. Китай запустит аппарат для исследования Марса.

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