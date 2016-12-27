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Китай намерен запустить аппарат для исследования Марса к 2020 году

Наука
Длительность полета на Марс составит около 10 месяцев

Пекин, 27 Декабря 2016, 06:20 — REGNUM  Согласно заявлению Китайского Национального космического управления, размещенное в одной из популярных в КНР социальных сетей, к 2020 г. Китай запустить свой первый аппарат для изучения Марса.

Подробности новой космической программы КНР раскрыты не были, однако как полагают интернет-пользователи, вероятнее всего, доставка аппарата до орбиты Марса будет осуществлена китайской сверхтяжелой ракетой Long March-5, пишет «Сина синьвэнь».

Длительность полета на Марс составит около 10 месяцев. Орбитальный аппарат отделившись от остальных частей зонда проведет на орбите Марса не менее года. Главной миссией аппарата станет фотографирование и мониторинг окружающей среды красной планеты. Кроме того зонд предоставит китайским ученым новые данные о Юпитере.

Спускаемый аппарат и марсоход займутся поиском жизни на Марсе. Китайские специалисты отмечают, что главным источником получения информации для будущей программы по изучению Марса стала лунная программа КНР. При этом инженеры подчеркивают, что для освоения Марса будет разработана принципиально новая аппаратура, которая будет значительно современней чем та, что использовалась при посадке на Луну.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 15 декабря три мужчины и одна женщина, выступившие добровольцами полгода назад, благополучно завершили эксперимент, который китайские журналисты уже окрестили как «Первый полет китайских космонавтов на Марс». Уникальный эксперимент продлился ровно 180 дней.

Читайте ранее в этом сюжете: Китайские добровольцы благополучно «долетели» до Марса

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Космические полеты, аппараты и исследования
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