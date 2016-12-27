«Роскосмос» готовит эксперимент по 3D-печати живых органов на МКС

Эксперимент уже одобрен учёными, на следующем этапе предстоит согласование технического задания и конструкторской документации на научную аппаратуру

Москва, , 05:58 — REGNUM Госкорпорация «Роскосмос» намерена провести на борту Международной космической станции (МКС) эксперимента по 3D-печати живых тканей. Об этом 27 декабря пишет газета «Известия» со ссылкой на главу департамента коммерческих проектов в области пилотируемой космонавтики и исследования космического пространства Объединённой ракетно-космической корпорации (ОРКК) Валентина Уварова.

Сообщается, что эксперимент, получивший шифр «Магнитный 3D-биопринтер», уже одобрен российскими учёными. Следующий этап предусматривает согласование технического задания и конструкторской документации на научную аппаратуру, которая будет использована для проведения эксперимента.

«Прежде чем аппаратура попадёт на МКС, предстоит трудоёмкий и сложный процесс создания и наземной отработки оборудования, включая разработку методики проведения эксперимента и обучения экипажа», — рассказал Уваров.

Предполагаемая дата проведения эксперимента пока не называется. Как пояснил представитель ОРКК, данное решение «относится к компетенции «Роскосмоса» и может быть принято после проведения всех необходимых мероприятий, которые сопутствуют подготовке и проведению космических экспериментов на МКС».

В подготовке и реализации эксперимента будут задействованы РКК «Энергия», ФГУП «ЦНИИмаш», Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина и Институт медико-биологических проблем РАН (ИМБП).

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