Проект «Национальная технологическая инициатива» получит госпддержку

В поддержке и финансировании проектов НТИ будет участвовать Внешэкономбанк

Москва, , 15:20 — REGNUM Постановлением правительства РФ изменен порядок предоставления субсидий на реализацию «дорожных карт» Национальной технологической инициативы (НТИ), сообщается на сайте правительства РФ.

Утверждены Правила предоставления субсидий из федерального бюджета ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» на предоставление грантов юридическим лицам на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в целях реализации «дорожных карт» НТИ.

В соответствии с утверждёнными правилами Фонд содействия инновациям будет проводить конкурсный отбор на предоставление грантов организациям, чьи научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы соответствуют целям «дорожных карт» НТИ, а также способствуют преодолению технологических барьеров НТИ.

В правилах разработки «дорожных карт» НТИ уточняются требования к порядку разработки «дорожных карт» и взаимодействия участников их разработки, вводятся специальные положения в отношении отдельных «дорожных карт», мероприятия которых обеспечивают реализацию других «дорожных карт».

В положении о проектах НТИ вводится дополнительная форма поддержки проектов НТИ, предусматривающая возможность возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным участниками проекта НТИ в российских кредитных организациях.

Устанавливается, что реализация проектов НТИ может финансироваться Фондом поддержки проектов Национальной технологической инициативы, учреждённым для таких целей.

Кроме того, предусматривается участие Внешэкономбанка в поддержке и финансировании проектов НТИ.

Принятые решения будут способствовать расширению круга участников НТИ и масштабов её реализации, комплексному обеспечению реализации проектов НТИ и развитию новых перспективных рынков высокотехнологичной продукции.