Мемориальная доска Александру Колчаку появилась в алтайском селе Шипуново

Доска, установленная на здании местной гостиницы, расколола село на два враждующих лагеря. Фраза «Ты за красных или за белых» вновь стала актуальной

Барнаул, , 15:58 — REGNUM Доска адмиралу Колчаку, установленная владельцем местной гостиницы в алтайском райцентре Шипуново 16 ноября, расколола сельчан на два непримиримых лагеря. Правда, тех, кто не поддержал инициативу, оказалось больше. И причина тому нашлась весомая — местное население пострадало от колчаковцев в Гражданскую войну. Поэтому воспринимают Александра Васильевича не как полярного исследователя и флотоводца, а как командира белой армии, как военного преступника. Об этом сообщил корреспондент программы «Вести-Алтай» Михаил Беднаржевский, побывавший в селе.

Выяснилось, что увековечить память Колчака в день его рождения Владимир Локтионов решил потому, что считает адмирала выдающимся ученым, полярным исследователем и талантливым флотоводцем.

«Знают: красные — хорошие. Всё. Белые — плохие. Но один брат воевал у белых, другой — у красных. Все друг с другом уже давно помирились: и японцы, и немцы. А мы до сих пор в родном колхозе не можем помириться», — приводит довод пенсионер и владелец гостиницы Владимир Локтионов.

Настоятель Успенской церкви села Шипуново иерей Игорь Воробьёв с ним согласен. «Решили благословить это начинание не в плане раздора, а в плане соединения, объединения людей», — пояснил священник.

Но местные пенсионеры негодуют, полагая, что вовсе не ради объединения, а для привлечения внимания к своей гостинице затеял установку доски односельчанин.

Сам белый адмирал в Шипуново не был, но там орудовал отряд атамана Бориса Анненкова.

«Этого казака Колчак произвёл в чин генерал-майора. В одном из номеров «Военно-исторического журнала» сказано: «Летом 1918 года по приказу Анненкова был сформирован бронепоезд. Первой операцией стал расстрел семи крестьян со Станции Шипуново. Позже каратели подожгли с трёх сторон близлежащее село Хлопуново и подвергли издевательствам его жителей. И таких акций было немало», — выяснил Михаил Беднаржевский. Он также напомнил, что сегодня почти в каждой деревне Шипуновского района есть обелиски в память о погибших в тех боях. «Их поставили при советской власти — победителям, а не проигравшим. Колчака, как военного преступника, расстреляли в 1920 году», — отмечается в сюжете «Вестей».

В качестве экспертного в нем приведено мнение доцента кафедры отечественной истории Алтайского государственного педуниверситета Нины Кладовой.

«Решения о реабилитации как военного деятеля, а он человек военный, как военного преступника, не было. Он не реабилитирован. Гражданская война закончилась почти век назад. Но рана, которая осталась с тех пор, до сих пор не затянулась», — отмечает она.

Кстати, по словам Михаила Беднаржевского, в сюжет «Вестей» не вошёл один момент: хозяин гостиницы Владимир Локтионов утверждает, что ему несколько раз угрожали. «Дескать, если не снимешь, мы тебя того… Кто именно угрожал — не говорит», — пояснил корреспондент «Вестей».

Как уже сообщало ИА REGNUM, примерно месяц назад, несмотря на протест ряда общественных движений, мемориальную доску адмиралу Александру Колчаку установили в Санкт-Петербурге. Появилась она 12 ноября, на фасаде дома 3 по Большой Зелениной улице, где военачальник жил с 1906 по 1912 год. Спустя двое суток вандалы облили доску краской.

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Позднее гражданские истцы, считающие адмирала военным преступником, через суд потребовали ее демонтажа. «Колчак был приговорён к смертной казни за измену родине, и потому мемориальная доска Колчаку с надписью «выдающемуся русскому офицеру» не имеет права на существование», — заявила одна из истиц Ольга Горянина. В качестве заинтересованного лица к процессу привлекли историко-культурный центр «Белое дело», так как именно это некоммерческое общество явилось инициатором появления доски.

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Но суд, по всей видимости, состоится только в следующем году: необходимо разыскать странным образом пропавшие документы 1999 года об отказе адмиралу в реабилитации.

Об установке памятника Колчаку задумались было и в Омске, но вопрос пока не решен. Хотя идея возникла еще в начале апреля 2016 года, после посещения сенатора Елены Мизулиной музея Центра изучения истории Гражданской войны. Тамошние историки полагают, что во время Гражданской войны, с июня 1918 по ноябрь 1919 года, именно Омск «являлся резиденцией адмирала Александра Васильевича Колчака, объявившего город столицей белой России».

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Напомним, инциденты с установкой досок адмиралу Колчаку происходили и ранее. Связаны они были с выходом на экраны известного фильма «Адмиралъ». «Очевидно, что обсуждение итогов Гражданской войны, в очередной раз возникшее после выхода нашего фильма, является больной темой для многих сограждан», — заявил режиссер фильма «Адмиралъ» Андрей Кравчук, комментируя вандализм, учиненный в ноябре 2008 года в Москве, где доску устанавливали ее во дворе часовни Николая Чудотворца.

А доска Колчаку, открытая в феврале 2006 года в Екатеринбурге, вызвала споры только по поводу адреса ее установки: власти никак не могли решить, в каком именно доме адмирал останавливался на постой.