Москва, , 18:00 — REGNUM Денежные власти РФ дали понять, что начинается отход от мягкой финансово-кредитной политики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 февраля заявил завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Так он прокомментировал планы Банка России повысить ключевую ставку.

«Это означает отход от мягкой по стандартам России кредитно-денежной политики, которой придерживались власти РФ последнее время. Ключевая ставка с лета на уровне 4,25%. Это было связано со стремлением несколько стимулировать экономику в условиях, когда она страдала от кризисных процессов и мер по борьбе с пандемией», — сказал Дзарасов.

Но, как подчеркнул экономист, и эта ставка была достаточно высокой.

«Ключевая ставка является ориентиром для коммерческих банков, которые увеличивают ее, когда рассчитывают ставку, по которой предоставляют кредиты фирмам и населению, — сказал Дзарасов. — Они таким образом компенсируют свои риски. И в результате оказывается, что деньги доступны только по тем ставкам, которые превышают среднюю доходность от вложений в российской экономике, прежде всего в промышленности».

Поэтому, по словам Дзарасова, многие специалисты называют российскую ключевую ставку запретительной.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее идею о повышении ключевой ставки раскритиковал экономист Александр Сафонов.

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