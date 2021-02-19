Москва, , 17:59 — REGNUM Повышение ключевой ставки Центрального банка РФ замедлит восстановление экономики России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 февраля заявил проректор финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал планы Банка России повысить ключевую ставку.

Центральный банк РФ Лазебный Иван © ИА Красная Весна

«Я считаю, что пока надо проводить консервативную политику и держать курс ставки таким, какой он есть, — сказал Сафонов. — В противном случае стоимость кредитов и для населения, и для организаций будет расти, что в конечном итоге будет негативно влиять на темпы восстановления российской экономики после пандемии».

Поэтому, как полагает Сафонов, в ближайшей перспективе надо оставаться в консервативном формате и ставку не повышать.

«Дополнительные полтора процента в нашей истории будут означать, что стоимость кредитов вырастет где-то процента на три. Это автоматически означает затягивание периода восстановления малого и среднего бизнеса, удорожание ипотеки для населения и ограничение платежеспособного спроса, — сказал Сафонов. — А депозиты не будут выгоднее. Да, их стоимость возрастет, но они будут выгодны так, как было раньше. Поэтому весь вопрос в том, мы ориентируемся на сбережения или на расходы? Что выгодно для экономики? А для экономики выгодно не накопление денег в кубышке».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Андрей Колганов заявил, что если бы власти России проводили политику, направленную на ускорение экономического роста, то ключевую ставку ЦБ РФ не пришлось бы повышать.

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