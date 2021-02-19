Киев, , 16:47 — REGNUM Доля иностранных инвесторов в структуре владельцев украинских внутренних государственных бумаг преодолела стратегическую отметку в 10% и сейчас составляет 10,05%.

Об этом сообщает 19 февраля украинский минфин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ведомство информирует, что портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины в собственности нерезидентов за неделю 15−19 января на 2,844 млрд грн, до 102,864 млрд грн.

При этом крупнейшими держателями облигаций с общей долей 51,17% остаются украинские банки. В течение последней недели количество ОВГЗ в их собственности выросло на 5,084 млрд грн.

ИА REGNUM напоминает, что в декабре министр финансов Украины Сергей Марченко пожаловался, что спрос на внутренние облигации незначительный, при том, что процентные ставки являются достаточно высокими.

Чиновник заявил, что на тот момент по трехмесячным ОВГЗ при учетной ставке Нацбанка на уровне 6% и инфляции в стране на уровне 2,4% минфин заимствовал под 10% и «считает эту цену несправедливой».

«Но мы понимаем, что это рынок… В части долгов и заимствований мы достаточно ограничены в наших возможностях в первую очередь из-за того, что рынок достаточно зарегулирован», — сказал тогда министр.