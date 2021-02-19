Москва, , 16:12 — REGNUM Сворачивание антикризисных мер, принятых Банком России в 2020 году, чтобы помочь банкам пережить экономические последствия пандемии коронавируса, — вполне закономерное и ожидаемое явление. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 февраля заявил доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков. Так он прокомментировал слова главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что российская банковская система готова к выходу из регуляторных послаблений.

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«Сворачивание антикризисных мер, принятых Банком России в 2020 году, чтобы помочь банкам пережить экономические последствия пандемии коронавируса, — вполне закономерное и ожидаемое явление, — сказал Марков. — Российская банковская система прошла 2020 год вполне достойно, не только сохранив свою устойчивость, но и показав рост по целому ряду показателей: корпоративные кредиты выросли на 10%, а ипотечные кредиты и кредиты малому бизнесу — на 20%».

Как полагает Марков, если учесть то, что российская экономика возвращается к нормальному функционированию, нет смысла продлевать и искусственные условия функционирования для банков.

«Кроме того, российские банки благодаря проведенной в последние годы политике финансового оздоровления банковской системы являются в массе своей финансово устойчивыми. Так как отмена основных антикризисных мер ожидается с 1 июля, то у банков есть время подготовиться к этому. Кроме того, ЦБ планирует действовать поэтапно, чтобы не допустить возникновения у банков серьезных осложнений, грозящих их деятельности и финансовой устойчивости», — добавил Марков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что пандемия коронавируса привела к вымиранию в РФ небольших банков.

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