Минск, , 16:09 — REGNUM Александр Лукашенко 18 февраля подписал указ №53, установив ставки акцизов на отдельные подакцизные товары на период по 31 декабря. Документ вступил в силу даты подписания и «задним числом» регулирует отношения, возникшие с 1 января 2021 года.

АЗС Иван Лазебный © ИА Красная Весна

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Согласно указу, тонна автомобильного бензина, соответствующего «классу 5», составит 2388,72 белорусских рублей ($921,7 по нынешнему курсу Нацбанка Белоруссии), а не соответствующего этому классу — 3848,64 бел.руб. ($1 485). Ставка акциза на дизтопливо составит, соответственно, 1474,64 бел.руб. ($569) и 1864,4 бел.руб. ($719,4).

Президентским указом определены критерии расчёта налогового вычета суммы акцизов и установлена соответствующая формула.

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