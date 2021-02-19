Москва, 19 февраля 2021, 15:58 — REGNUM Ежегодно через российские порты Белоруссия сможет переправлять более 3 млн тонн нефтепродуктов. Это предусмотрено межправительственным соглашением, которое сегодня, 19 февраля, в Москве подписали министр транспорта России Виталий Савельев и министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко. Об этом ИА REGNUM сообщили в Минстрансе РФ.
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Несмотря на то, что действие соглашения рассчитано до конца 2023 года, также предусмотрена возможность его автоматического продления.
По его словам, в нынешнем году предусмотрена перевалка порядка 3,5 млн тонн грузов. Но с учётом того, что перевалка стартует не с начала года, её гарантированный объём составит около двух млн тонн. При этом в 2021 году планируется переправить 3,2 млн тонн, в 2023-м — 3,1 млн тонн.
При этом российский министр подчеркнул, что объём может увеличиться, это предусмотрено соглашением.
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