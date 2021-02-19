19 февраля 2021 | Время чтения 8 мин

Галина Смирнова, , 17:59 — REGNUM В политике регулятора финансового рынка все больше проявляются противоречия. На днях глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на ежегодной встрече с банками, заявила, что банковская система России готова к отмене послаблений с 1 июля. Собственно, тем самым дав понять, что рынок движется строго по графику и в заданном регулятором направлении. Противопоказаний для сворачивания антикризисных мер, по словам Набиуллиной, нет, и выход по реструктурированным кредитам из регуляторных послаблений должен произойти в ранее объявленный срок — 1 июля. Напомним, что первоначально послабления для банков вводились регулятором до конца пандемийного 2020 года, но затем они были продлены до середины наступившего 2021 года. Уже на тот момент, когда регулятор решил еще на полгода разрешить банкам отложить отражение своих потерь от реструктурированных кредитов, можно было спрогнозировать широкие масштабы проблем в банковской сфере ближе к осени, что, если припомнить о предстоящих событиях — выборах в Госдуму, может иметь политический подтекст. Возможно, нам так только показалось.

Центральный банк РФ Лазебный Иван © ИА Красная Весна

Эльвира Набиуллина Дарья Драй © ИА REGNUM

Между тем наши опасения по поводу того, что рынок постигнет очередное очищение и, как следствие, усиление на нем роли существующих более крупных банков, позднее подтвердились результатами исследования рейтингового агентства «Эксперт РА». Так, в своем прошлогоднем исследовании «Индекса здоровья банковского сектора на 1 октября», агентство спрогнозировало, что в следующие 12 месяцев — с октября по октябрь — более 9% игроков, или порядка 35 кредитных организаций, будут находиться в зоне повышенного риска, не исключив возможного слияния сильных банков со слабыми. В том же исследовании говорилось, что, несмотря на характерное для этого года снижение качества активов (дефолты и ухудшение платежной дисциплины заемщиков в условиях пандемии), собственники банков не спешат с масштабными докапитализациями с учетом, обратим внимание, отложенного за счет реструктуризаций отражения потерь и экономической неопределенности в целом.

Теперь в своем свежем обзоре за январь, который на днях опубликовало издание РБК, агентство указывает на то, что в четвертом квартале 2020 года темпы расчистки банковского сектора ускорились: Банк России отозвал лицензии у девяти кредитных организаций — больше, чем за предшествующие три квартала. Сокращение числа неустойчивых игроков продолжится и в 2021 году. По расчетам аналитиков, на 1 января индекс здоровья банковского сектора составил 91% — он соответствует доле банков, которые останутся финансово устойчивыми в течение ближайших 12 месяцев. 9% действующих участников рынка, или 33 кредитные организации, могут допустить дефолт. Их список не раскрыт, в расчетную базу индекса вошли 366 банков. В прошлом году, по словам управляющего директора отдела валидации «Эксперт РА» Юрия Беликова, сформировался тренд на «естественное сокращение» рынка — увеличились случаи аннулирования лицензий по инициативе собственников или присоединения к более крупным игрокам. То есть банки уходят с рынка добровольно.

Владимир Маковский. Крах банка. 1881

Тем временем на той же встрече с банкирами, прошедшей 18 февраля этого года, то есть на днях, глава ЦБ рассуждает об опасности банковских экосистем, к слову, создание которых — дело весьма дорогостоящее и под силу только крупным игрокам рынка, где наблюдается наибольшая концентрация денег. По словам Эльвиры Набиуллиной, несмотря на привлекательность банковских экосистем для клиентов, движение финансовых организаций к созданию бизнес-моделей с экосистемами может таить в себе риски для вкладчиков. То есть речь идет о поздней окупаемости инвестиций, вкладываемых банками в другие проекты. Как пояснила глава ЦБ РФ, банки инвестируют средства вкладчиков в новый бизнес, в свою экспансию, отдача от этих бизнесов может быть меньше и позднее, чем ожидает банк, который находится в центре экосистемы и финансирует её развитие. Так-то оно так, но ведь регулятор на то и регулятор, что должен предвидеть эти риски первым, как и сразу же реагировать введением мер, направленных на их предотвращение, не дожидаясь, пока на проблему обратит внимание президент страны, который ранее отмечал, что, скажем своими словами, экосистемы в принципе «вещь» полезная, пользующаяся популярностью у людей, но банки всё же не должны забывать о своей первородной роли — оставаться прежде всего кредитными учреждениями. В конце ноября глава ЦБ РФ заявляла о необходимости регулирования экосистем для защиты банковской системы. Сейчас она снова сообщила о необходимости введения механизмов, которые будут направлены на защиту интересов вкладчиков и инвесторов. Это могут быть стандарты раскрытия информации о вложениях в экосистемы, в отчётности банков. Из чего можно сделать вывод, что регулятор даже не обладает полной информацией об инвестициях банков в те или иные сферы. Как такое возможно, понять сложно. Ведь такое финансирование по сути имеет под собой кредитную «историю», так как речь идет о средствах банка, вкладываемых в другие проекты.

Но это лишь часть проблем. Главная из них всё-таки на сегодняшний день та, масштабы которой начали только-только проглядывать — выход банков из послаблений. Как говорилось в отчетах агентства «Эксперт РА», собственники не спешат с докапитализацией банков. А между тем, по оценке председателя совета Ассоциации банков России, главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, озвученной на днях на встрече главы ЦБ РФ с банкирами, денежно-кредитным организациям потребуется около 1,5 трлн рублей на доформирование резервов под реструктуризированные ссуды. Кроме того, заметим, те банки, которые будут уходить с рынка, должны будут удовлетворить требования всех своих кредиторов, что будет затруднительно для мелких банков. Так, по мнению старшего кредитного эксперта Moody’s Ольги Ульяновой, опубликованному изданием РБК, количество банков, желающих добровольно сдать лицензии, будет расти. Но эксперт всё же не уверена, что число таких случаев будет превалировать. «Банк должен быть готов удовлетворить все требования кредиторов, а это для маленьких банков (которые в последнее время являются основным «целевым сегментом» деятельности регулятора по отзыву лицензий) может оказаться затруднительно. Поэтому принудительный отзыв будет все же преобладать», — цитирует РБК эксперта Ульянову. В итоге возникает вопрос: каких последствий стоит ожидать? Роста числа безработных за счет высвобождения сотрудников банков? И кто понесет основную финансовую нагрузку на, так сказать, оздоровление сектора? Причем эти проблемы встанут остро именно в этом и без того непростом году. И хотя, по некоторым экспертным оценкам, глобально банковский сектор должен справиться с проблемами, — противоречивости политику ЦБ это не лишает.

Анатолий Аксаков Duma.gov.ru

Противоречивыми выглядят и заявления главы ЦБ по поводу плавающей ставки, которые она сделала на встрече с банкирами. «Мы ничего хорошего не видим в том, что нам постоянно приходится вводить новые ограничения… Но наш финансовый рынок не на том этапе развития, чтобы жить по законам Дикого Запада», — цитирует издание «Российская Газета» слова Эльвиры Набиуллиной. Так, речь шла в том числе не только о недовольстве регулятора продажами неподготовленным гражданам сложных и рискованных финансовых продуктов вроде структурных облигаций (в Думу уже внесен законопроект об их ограничении), но и о кредитах, особенно долгосрочных, под плавающие ставки. Как и в случае с валютной ипотекой, люди могут не понимать, что они берут на себя серьезные риски повышения ставок в будущем, хотя сейчас они низкие. Банк России планирует установить «пределы плавания», сказала Набиуллина. Между тем, напомним, в своем «Обзоре финансовой стабильности во II и III кварталах 2020 года», который мы публиковали в ноябре прошлого года, рассматривая возникшие проблемы в ходе реализации льготной ипотечной программы, ЦБ РФ указывал, что «в условиях снижения процентных ставок в России до исторически минимальных значений процентный риск банковского портфеля становится все более значимым. В настоящее время уязвимость банков к процентному риску растет на фоне сокращения срочности пассивов и увеличения доли долгосрочных активов (в частности, ипотеки), а также в условиях традиционно распространенных «встроенных опциональностей» в банковские продукты». Заметим, решением, по мнению ЦБ, этих проблем может быть рост доли вложений в ОФЗ с переменным купоном и переход к корпоративному кредитованию по плавающим ставкам, что способствует ограничению процентного риска. Для снижения подверженности процентному риску банкам можно рекомендовать увеличивать срочность привлекаемых средств и развивать кредитование по плавающим ставкам, говорилось тогда в обзоре ЦБ РФ. То есть регулятор сам рекомендовал банкам начать развивать кредитование по плавающим ставкам, а сейчас бьет тревогу по этому поводу. Не противоречия ли это? И только ли дело лишь в экономической подоплеке политики ЦБ или всё-таки политической?