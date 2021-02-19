Москва, , 15:50 — REGNUM Если ситуация с коронавирусом будет и дальше улучшаться, то уровень безработицы в России тоже пойдет вниз. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 февраля заявила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Так она прокомментировала ожидания Минтруда РФ по поводу дальнейшего снижения безработицы.

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Как пояснила экономист, сложная ситуация на рынке труда была связана с пандемией, а не кризисными явлениями в экономике. И поэтому рост уровня безработицы оказался обусловлен непростыми условиями деятельности компаний в ситуации распространения коронавируса, а не с падением производства и экономической нестабильностью.

«Стало быть, как только ситуация с пандемией начала меняться в лучшую сторону, тут же рынок труда и отреагировал. Уже с начала осени восстановилась активность спроса-предложения на рынке труда. По данным сайтов рекрутинговых компаний, каждый месяц наблюдается прирост вакансий и в то же время не растет число резюме. Так что надежды чиновников выглядят вполне обоснованно», — сказала Иванова-Швец.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Конфедерации труда России, депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия») заявил, что официальная российская статистика по безработице не отражает реального положения дел.

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