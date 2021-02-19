Тюмень, , 15:42 — REGNUM Внешнеторговый оборот Тюменской области за 2020 год с учётом взаимной торговли со странами Евразийского экономического союза составил $2, 073 млрд. Об этом говорится в итоговом отчёте правительства Тюменской области.

По итогам 2019 года внешнеторговый оборот составлял $3,77 млрд. Показатель в 2020 году уменьшился в 1,8 раз.

Экспорт в Тюменскую область в 2020 году составил $476,1 млн (сокращение в 3,8 раз), импорт — $1,59 млрд (снижение почти на 20%).

Отрицательное сальдо внешней торговли составило в регионе $1,12 млн.