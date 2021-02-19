Москва, , 15:07 — REGNUM Из-за коронакризиса граждане РФ перешли в режим жесткой экономии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 февраля заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова. Так она прокомментировала данные Национального бюро кредитных историй о том, что в январе 2021 года банки в России выдали на 11,3% меньше потребительских кредитов, чем в январе 2020 года.

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Как пояснила Степанова, жители РФ стараются закрыть или частично досрочно погасить имеющиеся потребительские кредиты, рефинансировать их путем объединения нескольких кредитов в один с пролонгацией срока погашения. Кроме того, большинство населения в этом году наконец задумалось о необходимости иметь денежную подушку безопасности и старается всеми силами оптимизировать семейный бюджет и сократить все личные расходы.

«Непонятно, как долго продолжатся ограничения из-за распространения инфекции, нет четких прогнозов относительно сроков продолжения пандемии. У граждан нет уверенности в завтрашнем дне, в стабильности своего финансового положения, — добавила Степанова. — Многие не могут найти работу или чересчур закредитованы. Таким образом, у большинства жителей РФ продолжают снижаться возможности заимствования ресурсов».

В свою очередь, банки в условиях снижения доходов населения и ухудшения экономического положения потенциальных заемщиков ужесточали свои скоринговые модели и более консервативно подходили к выдаче новых потребительских кредитов. Таким образом, как пояснила Степанова, в условиях продолжающегося падения реальных располагаемых доходов населения, роста банковских портфелей потребительских кредитов можно не ждать.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России в декабре 2020 года средний размер выданных потребительских кредитов составил 221,3 тыс. руб., что на 30,7% больше, чем в декабре 2019 года.

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