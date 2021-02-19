Москва, , 15:06 — REGNUM Главными преимуществами системы быстрых платежей (СБП) являются увеличения скорости проведения транзакций, их простота и снижение затрат на переводы для клиентов разных банков, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Игорь Додонов.

«Так, если раньше для проведения перевода надо было знать реквизиты кредитной карты или счета контрагента, то теперь для этого достаточно простого идентификатора, которым может стать, например, номер телефона или QR-код.

При этом зачисление на счет получателя происходит мгновенно. Таким образом, полная реализация проекта СБП позволит максимально упростить и удешевить процесс безналичного перевода средств в стране.

Что же касается банковской системы, то запуск СБП должен будет привести к усилению конкуренции на рынке банковских услуг.

В частности, это должно помочь решить такую неприятную проблему, как «зарплатное рабство» — существенное снижение размера комиссий межбанковских переводов будет способствовать снижению популярности зарплатных карт.

Хотя, конечно, введение СБП может отрицательно сказаться на ряде отдельных банков. Например, на «Сбере», для которого это грозит потерей доли на рынке переводов и, соответственно, снижением комиссионных доходов», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Российским банкам надо поторопиться с подключением своих сервисов к системе быстрых платежей (СБП), говорится в письме ЦБ РФ.

Читайте также: Банк России поторопил банки с переходом на Систему быстрых платежей