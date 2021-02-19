Прага, , 14:41 — REGNUM Производство легковых автомобилей в Чехии в январе 2021 года снизилось на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Ассоциация автомобильной промышленности Чехии (AutoSAP).

Эмблема Skoda Nadir Hashmi

Так, всего в прошлом месяце на чешских предприятиях было выпущено 104 576 автомобилей. Таким образом, этот результат соответствует объему выпускаемой продукции в 2014 году. Кроме того, в прошлом месяце было произведено 297 автобусов, то есть примерно на пятую часть меньше, чем в январе 2020 года.

В январе 2021 года в Чехии было выпущено 71 716 автомобилей Skoda (-5,9%), в Ношовицах было собрано 18 450 автомобилей Hyundai (-12,6%), а в Кельне — 14 410 автомобилей (-31,8%).

«Падение производства в январе на 12% само по себе не является хорошей новостью. Даже учитывая почти ежеквартальное снижение регистраций в ЕС», — отметил президент ассоциации Богдан Войнар.

Напомним, в январе 2021 года в Португалии на 12,5% сократилось производство автомобилей по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

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