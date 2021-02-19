Абакан, , 14:24 — REGNUM Контракты на строительство детских садов, где цены были завышены в два раза, выявлены в Хакасии. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 19 февраля сообщил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.

«Сейчас с Генеральной прокуратурой разбираемся как с самим контрактом, так и с теми, кто заказал эти контракты», — приводит слова Чиханчина сайт Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьеру Алтая объявлен выговор за срыв работ по нацпроектам.