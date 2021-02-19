Москва, , 14:21 — REGNUM Проект системы быстрых платежей (СБП) для Цетробанка России носит стратегический характер, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию компании Noble Russian Finance Club Александр Зюриков.

«Тут и возможность не платить системам Visa и Mastercard, и независимость российской экономики от возможных санкций Запада, и снижение издержек бизнеса на эквайринг.

Но ряд крупных игроков, и в первую очередь Сбербанк, не спешат подключаться к СБП, стремясь сохранить доходы от собственной системы платежей.

Мелкие же банки, вероятно, не спешат тратиться на техническое обновление, поскольку для них розничные переводы не представляют критического значения.

В свете этого эти две группы банков стремятся оттянуть подключение к СБП на самый поздний срок.

И вряд ли тут призыв ЦБ РФ ускорить подключение к СБП окажет какой-то эффект. Большинство банков, для которых подключение к системе было реально выгодно, уже подключились без всяких понуканий», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ в письме к банкам попросил их ускорить подключение сервисов к системе быстрых платежей (СБП).

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