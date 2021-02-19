Сеул, , 14:31 — REGNUM По состоянию на 18 февраля стоимость одного грамма золота в Южной Корее составила 63 900 вон (~$57,89), что является самым низким показателем с 6 апреля 2020 года, когда стоимость опустилась до 63 780 вон (~$57,78). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейской биржи.

По их словам, за сутки стоимость одного грамма золота в стране сократилась на 0,48%.

Известно, что нынешняя стоимость золота на 20,22% ниже максимального показателя в 80 100 вон (~$72,57) за грамм, зафиксированного 28 июля 2020 года.

Эксперты отмечают, что снижение показателя обусловлено ожиданиями восстановления экономики, позитивными новостями о разработке вакцин от COVID-19, а также ростом популярности транзакций ценных бумаг и повышением курса доллара США.