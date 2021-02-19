Москва, , 13:53 — REGNUM После вступления избранного президента Джо Байдена в должность США впервые сигнализировали о готовности его администрации начать переговоры о прекращении с последующей верификацией санкций против строительства газопровода «Северный поток — 2», заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

«В проекте дополнительных санкций о отношении «Северного потока — 2», приведен незначительный перечень только российских компаний. Немецкие фирмы под американские санкции не попадут.

Это показывает желание Байдена не идти на конфликт с немецкой стороной в реализации проекта «Северный поток — 2» и решать вопросы влияния на его реализацию другими способами.

Такое развитие ситуации соответствует изменению публичной риторики в США в части реализации «Северный поток — 2», которое и наблюдается в последнее время. Байден тем самым рассчитывает улучшить отношения со своими европейскими союзниками, которые были обострены при Дональде Трампе и по другим позициям.

Погодные условия в США и Европе этой зимой являются лучшей иллюстрацией эффективности использования газовой энергетики для обогрева жилых и промышленных зданий и выпуска конкурентоспособной продукции.

Тем временем работы со стороны Газпрома ускорены. Для завершения проекта осталось проложить около 120 км в водах Дании и 30 км в водах Германии. Проект будет завершен в любом случае. Россия приложит к этому все необходимые усилия», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным агентства Bloomberg, 19 февраля США представит доклад по дополнительным санкциям в отношении газопровода «Северный поток — 2».

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