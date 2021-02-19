Москва, , 13:51 — REGNUM В России за 2020 года заёмщики остановили платежи по автокредитам на общую сумму 10,3 млрд рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

На данный момент объем просроченной задолженности более чем на 90 дней составляет 56 млрд рублей. Отмечается, что объём просроченной задолженности в стране вырос на 22,6% по сравнению с 2019 годом.

При этом с середины весны по конец лета прошлого года совокупная задолженность жителей России ежемесячно возрастала на 2,2−2,8 млрд. Пик был зафиксирован в конце августа, когда размер задолженности составил 58,3 млрд рублей.

Напомним, в России за девять месяцев 2020 года было выдано 552,8 тыс. автокредитов, что на 7,4% меньше, чем за тот же период 2019 года.

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