Новосибирск, , 13:49 — REGNUM В Сибирских регионах за 2020 год капитально отремонтировано около 5,8 тысячи многоквартирных домов. Это составляет 85% от плана. Такие данные во время были предоставлены Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на совещании под руководством полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло сегодня, 19 февраля.

Уточняется, что все запланированные работы выполнены на Алтае и в Туве, Алтайском крае, Омской и Томской областях. Наименьший объём выполненных работ — в Красноярском крае и Кемеровской области.

«Неисполнение плана — системная проблема, вызванная недостатками в организации работы региональных операторов капремонта. Важно проанализировать ситуацию, чтобы в дальнейшем не допускать переносов сроков проведения запланированных мероприятий», — подчеркнул полпред.

Отмечается, что одна из причин невыполнения программ капитального ремонта — несвоевременное заключение контрактов. Так, на Алтае, в Туве, Хакасии, Иркутской и Новосибирской областях к середине февраля 2021 года договоры подряда заключены менее чем на половину от планируемых работ.

Сохраняется и проблема увеличения объёма неиспользованных средств на счетах фонда капитального ремонта. В целом по Сибири эта сумма превысила 33 миллиарда рублей. Сергей Меняйло попросил пересмотреть перечень планируемых работ в краткосрочных планах с учётом средств, оставшихся на счетах фондов регионов.

Среди проблемных вопросов — задолженность перед подрядными организациями за выполненные работы. На конец 2020 года долг составил более 1 миллиарда рублей.