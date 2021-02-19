Москва, , 13:30 — REGNUM В 2020 году до 20% продаж автомобилей, попадавших под условия госпрограммы поддержки автомобильного рынка, было осуществлено с привлечением льготных кредитов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 февраля заявил доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Юрий Сагинов. Так он прокомментировал новость о том, что власти РФ могут выделить дополнительное финансирование на программу льготного автокредитования.

«Продление госпрограмм поддержки авторынка — важный фактор для отрасли. В 2020 году до 20% продаж автомобилей, попадавших под условия госпрограммы, было осуществлено с привлечением льготных кредитов. Но в январе рынок уже показал негативную динамику, поэтому многие участники опасаются, что без господдержки в 2021 году продажи новых автомобилей снизятся еще сильнее, чем годом ранее», — сказал Сагинов.

Он отметил, что действующие сейчас госпрограммы привлекательны по условиям и нацелены на важные группы клиентов — многодетные семьи, потребителей, покупающих автомобиль впервые, не говоря уже о работниках сферы здравоохранения. Сагинов констатировал, что эти группы многочисленны и поток клиентов не иссякнет еще долго.

«Существенно ограничивает потенциал госпрограмм только список доступных моделей, но правительство осознанно оказывает поддержку только тем производителям, которые имеют высокую степень локализации, и эта стратегия вряд ли изменится», — добавил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Павел Грибов заявил, что в настоящее время не приходится говорить о перегреве российского автомобильного рынка, но есть смысл озаботиться его восстановлением.

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