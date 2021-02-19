Москва, , 13:23 — REGNUM На внутреннем валютном рынке 19 февраля сохраняется умеренное давление на национальную валюту на фоне смешанной динамики рисковых активов на финансовых рынках и снижения цен на нефть, заявил корреспонденту руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Курс доллара после утренних попыток роста вернулся к уровню закрытия предыдущего дня в 73,90 руб. Курс евро растет на 0,3% до 89,65 руб. вслед за повышением EUR/USD на Forex. До конца дня диспозиция не изменится.

Сегодняшние данные по деловой активности в 17:45 по мск и по продажам на вторичном рынке недвижимости в 18:00, скорее всего, не изменят устоявшийся баланс.

Участники рынка ждут разрешения недружественной риторики стран Запада на фоне роста числа тем, вызывающих разногласия между Москвой, с одной стороны, и Вашингтоном и Брюсселем, с другой.

По информации WSJ, 19 февраля я администрация Байдена может расширить список компаний, связанных со строительством «Северного потока — 2», на которые будут распространяться ограничительные меры. По данным других СМИ, ЕС также может представить новые санкции в отношении России.

В случае подтверждения этой информации рубль может возобновить укрепление. Несмотря на откат цен на нефть на 1,5% до $63,20 по сорту Brent, их уровень по-прежнему указывает на значительную недооценку нацвалюты. Состояние аппетитов к риску на мировых финансовых рынках пока не создает препятствий для продолжения растущего тренда по рублю.

Сегодняшние данные по деловой активности в еврозоне носили оптимистичный характер, смягчив неприятные ощущения после вчерашнего скачка первичных обращений за пособиями по безработице в США с 793 тыс. до 861 тыс. 26 февраля.

Палата представителей проведет голосование по новому пакету стимулирования экономики США. Новый министр финансов этой страны Джанет Йеллен рассчитывает на решение этого вопроса в течение двух недель.

Вышедший накануне отчет минэнерго США, который показал сокращение запасов сырой нефти на 7,3 млн баррелей и снижение ее добычи с 11 млн барр./сутки до 10,8 млн барр./сутки, отразил ситуацию до рекордных холодов, обрушившихся на США, поэтому носил не репрезентативный характер.

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