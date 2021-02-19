Москва, , 13:12 — REGNUM Закон о совершенствовании применения правил трансфертного ценообразования (ТЦО), подписанный президентом Владимиром Путиным, приведёт к перевороту во всей внешнеэкономической деятельности. Такое мнение в своем телеграмм канале высказал доктор экономических наук Никита Кричевский:

«Это переворот во всей внешнеэкономической деятельности. Всем известно, что очень часто продукция экспортируется (и импортируется) через подкожные фирмёшки (офшоры, но необязательно), на которых оседает львиная доля выручки.

Невыясненными остаются два вопроса. Первый. Перечень контролируемых товаров устанавливает Минпромторг. «Не забудет» ли он часом какие-либо товарные группы? Второй. Очень хотелось бы, чтобы такая практика распространилась на импорт. Если это случится, об инфляции можно будет забыть».

Как уже сообщало ИА REGNUM, после вступления в силу закона (с начала 2022 года) налоговики могут получить дополнительные полномочия по контролю за ценами внешнеторговых сделок российских компаний. К примеру, компании могут доначислить налоги и выписать штраф в случае применения «нерыночных» цен.