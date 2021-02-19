Минск, , 13:06 — REGNUM Первый энергоблок Белорусской АЭС 20 февраля будет в плановом порядке отключен от сети. Об этом 19 февраля сообщает минэнерго республики в своем Telegram-канале.

«20 февраля первый энергоблок БелАЭС будет планово остановлен», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что отключение будет произведено для того, чтобы провести испытания регламентных работ по программе этапа опытно-промышленной эксплуатации энергоблока.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля стало известно, что эксперты из Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG) намерены в мае-июне текущего года снова посетить Белорусскую АЭС.