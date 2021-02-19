Москва, , 12:52 — REGNUM Понятно, что новая американская администрация Джо Байдена пытается наладить отношения с европейскими партнерами, которые напрочь испортил Дональд Трамп. США и Германия ведут сейчас плотные переговоры на тему «Северного потока — 2», заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Американцы видимо не против проекта, для них важно сохранить транзит через Украину как по политическим, так и по экономическим причинам. Экономика Украины в сложном положении. И деньги за транзит российского газа для Киева точно не лишние.

Другое дело, что основная цель Газпрома и России в проекте «Северный поток — 2» — это избавиться от рисков украинского транзита. Украина недружественная Российской Федерации страна, и непонятно, почему Москва должна спонсировать власть в Киеве.

Думаю, что в 2021 году «Северный поток — 2» войдет в строй, на данной новости акции Газпрома могут легко прибавить 20−25%.

Газпром также заявил, что, несмотря на убытки по курсовым разницам, не планирует снижать дивиденды по итогам прошедшего 2020 года. Выплаты ожидаются летом. Акции Газпрома — хорошая инвестиция», — считает экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация президента США Джо Байдена представит доклад по дополнительным санкциям в отношении газопровода «Северный поток — 2», информирует агентство Bloomberg.

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