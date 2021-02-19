Москва, , 12:39 — REGNUM Важной особенностью системы быстрых платежей (СБП) является ее удобство, быстрота и относительная дешевизна при осуществлении переводов и платежей, несмотря на привязку счетов к разным банкам, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев.

«При этом будет отсутствовать комиссия за перевод до 100 тыс. рублей, что для большинства российских граждан приемлемый лимит.

При переводе свыше 100 тыс. рублей — комиссия 0,5%, что также выгоднее по сравнению с комиссиями ряда банков и платежных систем.

Центробанк хочет повысить конкуренцию на этом сегменте рынка. И это решение в первую очередь затронет Сбербанк, так как порядка 90% рынка быстрых платежей занимает Сбербанк. Выходит, что он монополист рынка.

По сути Банк России создал конкурента Сбербанку. Сбербанку придется вносить изменения в свою систему переводов, так как она будет уступать системе СБП ЦБ.

Суточный лимит на переводы через СБП Сбербанка равен 50 тыс. рублей, в других банках — 150 тыс. рублей. Сбербанк этим решением потеряет заметную часть своих доходов», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ призвал банки быстрее переходить на Систему быстрых платежей (СБП).

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