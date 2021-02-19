19 февраля 2021 | Время чтения 2 мин

Игорь Галактионов, , 13:37 — REGNUM На нефтяном рынке 17 февраля началась коррекция, которой стоило ожидать, учитывая предыдущий рост цен и превышение котировок Brent $65 за баррель в начале недели. Вплоть до 18 февраля цены на нефть марки Brent уверенно росли четыре торговых сессии подряд на фоне аномального похолодания в ряде штатов США, вызвавшего перебои добычи.

Цена на нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

18 февраля было восстановлено электричество в ряде районов штата Техас, однако наибольшая часть предприятий и производств, пострадавших от аномальных холодов, остаются «замороженными». По разным оценкам, в результате погодных условий оказались закрыты от 10 до 40% американских нефтедобывающих предприятий и порядка 20% нефтеперерабатывающих производств, по мере восстановления которых, коррекция цен на рынке может продолжиться.

Вышедшие данные Управления энергетической информации США (EIA) подтвердили предполагаемое снижение запасов на прошедшей неделе, при этом объемы сокращения оказались выше, чем их оценивал API (Американский институт нефти). Согласно результатам, представленным EIA, запасы нефти снизились на 7,3 млн баррелей, в то время как API оценивал сокращение в 5,8 млн. Снижение объемов произошло за счет сокращения добычи на 0,2 млн баррелей в сутки — до 10,8 млн баррелей в сутки, а также существенного скачка экспорта на 1,2 млн баррелей в сутки.

Добыча нефти Artur1917

В то же время запасы бензина увеличились на 0,7 млн (прогноз +1,4 млн), запасы дистиллятов сократились на 3,42 млн (прогноз — 1,6 млн). При этом загрузка НПЗ осталась практически на том же уровне, что и ранее, незначительно увеличившись с 83% до 83,1%.

Несмотря на позитивную статистику от EIA, данные по запасам нефти не смогли оказать ценам сколь-либо значимой поддержки. Негативный внутридневной тренд переломить не удалось, и по итогам вчерашней торговой сессии фьючерсы Brent опустились ниже $64 за баррель, продолжив снижение 19 февраля утром. На мой взгляд, с учетом того, что причин для возобновления роста пока нет, первой целью коррекции может стать отметка $60 за баррель Brent.

Поезд с нефтью Roy Luck

В ближайшие несколько недель всё внимание рынка, вероятно, переключится на ОПЕК+, от которого будут ожидать новостей о решении по параметрам сделки после марта 2021 года. Действующие условия предполагают сокращение в марте 7,05 млн баррелей в сутки, а также добровольное сокращение Саудовской Аравией 1 млн баррелей в сутки. Однако вероятней всего, что на фоне существенного роста цен и более серьезного, нежели ожидалось ранее, сокращения объемов мировых запасов нефти, от добровольного сокращения саудовцы всё же откажутся. Впрочем, на сколько увеличится совокупная добыча ОПЕК+ и как быстро это может произойти, остается главной интригой грядущей встречи альянса 4 марта. Узнать результаты решения ОПЕК+ можно будет в этот же день во время видеоконференции участников сделки.