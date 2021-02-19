Москва, , 12:31 — REGNUM Причина рекордного роста потребительских цен в России в первую очередь кроется в увеличении стоимости агросырья на мировом рынке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 февраля заявил член комитета по информационной политике регионального отделения «Партии Роста» в Самарской области, глава крестьянско-фермерского хозяйства Кирилл Ермоленко.

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"Еще одна причина — подешевевший рубль. Ведь многие группы товаров поставляются в РФ из-за границы. Например, мы ввозим почти 40% говядины, а так же цитрусовые, виноград, сыры, рыбу, кофе, чай и прочее. В меньшей степени, но все же повлияли на цены факторы урожайности по отдельным культурам. Среди системных факторов и закрытие границ из-за коронавируса. В отрасли вот уже более полугода наблюдается дефицит рабочих рук. Ни для кого не секрет, что около 60% специалистов агросектора — это гости из ближнего зарубежья», — сказал Ермоленко.

По его словам, точный прогноз относительно «новых рекордов» не даст сейчас ни один специалист.

«Скачки очень вероятны, так как погода последних нескольких недель была довольно аномальной на территории всей России. Непонятно, в каком состоянии сейчас находятся озимые культуры и плодовые деревья», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России могут подорожать продукты питания, причиной повышения цен может стать рост стоимости пластиковой упаковки, который достиг 10−15%.

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