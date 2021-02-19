Москва, , 12:51 — REGNUM Банк России может повысить ключевую ставку уже в этом году в случае полного восстановления экономики. Об этом заявила 19 февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«В принципе не исключаем [повышения ключевой ставки], но многое зависит от ситуации. Здесь нельзя предопределить», — сказала председатель ЦБ РИА Новости.

Она отметила также, что для дальнейшего смягчения политики оснований нет. Ставку ЦБ может снизить при преобладании дезинфляционных факторов, но сейчас нет таких рисков, базовый сценарий денежно-кредитной политики их не предполагает.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году регулятор довёл ставку до исторического минимума в 4,25% годовых на фоне вызванного пандемией коронавируса кризиса.

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