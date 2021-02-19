Москва, , 12:18 — REGNUM Если ЦБ РФ повысит ключевую ставку до 5−6%, то синхронно с этим поднимутся и ставки по банковским депозитам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 февраля заявил заведующий лабораторией исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Домащенко.

Как полагает Домащенко, повышение ключевой ставки Банка России вполне возможно, если принять по внимание последние тенденции, связанные с падением интереса вкладчиков банков к долгосрочным депозитам, а также ростом инфляции.

«В то же время большое внимание будет сосредоточено на ФРС США и Европейском центральном банке (ЕЦБ). Если они будут выдерживать текущие уровни своих ставок длительное время, то и Банк России сможет также подержать ставку ниже нейтрального уровня, — сказал Домащенко. — Возврат к ключевой ставке в 5−6% приведет к движению на финансовом рынке, если решение по повышению ставки станет неожиданностью. В макроэкономике рост в 1−2% не даст ничего».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что после новостей Центрального банка РФ о том, что ключевая ставка может быть повышена до 5−6%, довольными останутся финансовые спекулянты.

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