Москва, , 12:06 — REGNUM То, что показывает официальная российская статистика по безработице, не отражает реального положения дел. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 февраля вице-президент Конфедерации труда России, депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»). Так он прокомментировал замечание заместителя министра труда и социальной защиты РФ Елены Мухтияровой о том, что ситуация на рынке труда устойчиво стабилизируется и что чиновники ждут дальнейшего снижения уровня безработицы.

«То, что мы видим по официальной статистике, абсолютно не показательно. Поскольку предельный срок пребывания человека на бирже [труда] — шесть месяцев. И через шесть месяцев его снимают с учета, хочет он того или нет, — сказал Шеин. — Второй момент — размер пособия в прошлом году уменьшился. То есть в период с апреля-мая и до октября размер пособия составлял от 4 тыс. 500 рублей до 12 тыс. рублей. Причем сумма в 4500 касалась примерно 60% всех безработных. Плюс еще 3 тыс. рублей давали на ребенка. С октября выплаты на детей прекращены, а минимальное пособие стало 1500 рублей. Резонно предположить, что многие люди после этого не едут на биржу отмечаться».

Кроме того, как пояснил Шеин, свое негативное влияние продолжает оказывать повышение пенсионного возраста.

«Оно, безусловно, увеличивает безработицу», — убежден Шеин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Бузгалин заявил, что в России отношения с работодателями строятся по принципам капитализма XIX века, а профсоюзов, которые были бы способны защитить работника, нет.

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