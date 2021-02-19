Москва, , 11:55 — REGNUM В России необходимо создать новую тарифную политику для грузовых железнодорожных перевозок. Об этом 19 февраля в ходе итогового заседания правления РЖД за 2020 год заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

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«Совершенно очевидно, что давно назрела необходимость разработки и применения принципиально новой тарифной политики на грузовые железнодорожные перевозки, которая не будет давать искаженных ценовых сигналов рынку», — цитирует ТАСС глава Минтранса РФ.

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Савельев подчеркнул, что это даст возможность видеть экономику перевозки на конкретных маршрутах, минимизирует перекрестное субсидирование перевозок дешевых грузов за счет высокостоимостных.

Напомним, в 2020 году правительство РФ решило сохранить параметры долгосрочной тарифной политики РЖД на 2021 год и отказаться от дополнительной индексации грузовых тарифов. Таким образом, повышение тарифов на железнодорожные перевозки составило 3,7%.