Тбилиси, , 11:47 — REGNUM Внешнеторговый оборот Грузии за январь 2021 года составил $762,5 млн, что на 16,5% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом говорится в отчёте Национальной службы статистики (Грузстат), опубликованном 19 февраля на сайте организации.

По данным ведомства, объём экспорта товаров из страны по сравнению с показателями 2019 года снизился на 16,2% до $224,4 млн. А объём импорта в Грузию сократился на 16,6% и составил $538,1 млн.

Сообщается, что крупнейшим торговым партнером Грузии в январе стал Китай. Объем товарооборота с ним составил $126,5 млн. Далее в списке крупнейших экономических партнёров Грузии идут Турция ($114,3 млн) и Азербайджан ($86,2 млн).

Товарооборот между Россией и Грузией в прошлом месяце по сравнению с январём прошлого года снизился на 26,6% и составил $78,3 млн.

Стоит отметить, что по итогам 2020 года, внешнеторговый оборот Грузии, по данным Грузстата, упал в сравнении с показателями 2019 года на 14,8%.

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