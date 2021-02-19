Москва, , 11:39 — REGNUM Положение наемных работников в РФ остается тяжелым и дело не только в безработице. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 февраля заявил директор института социоэкономики Московского финансово-экономического университета Александр Бузгалин. Так он прокомментировал высказывание заместителя министра труда и социальной защиты РФ Елены Мухтияровой о том, что ситуация на рынке труда устойчиво стабилизируется и что чиновники ждут дальнейшего снижения уровня безработицы.

«По сравнению с тем, что было в разгар пандемии ситуация, может быть, и улучшится. Но в целом она остается очень тяжелой и проблема не только в безработице, — сказал Бузгалин. — Хотя реальная безработица велика. И статистика, как правило, не учитывает людей, которые находятся на положении прекариев. У нас, как и везде в мире, образовался социальный слой прекариата. Эти люди не учитываются как безработные. Их относят к фрилансерам. А реально они находятся в состоянии, близком к хронической безработице».

Кроме того, Бузгалин назвал еще два немаловажных фактора. Во-первых, в РФ работники в среднем по-прежнему получают очень низкую заработную плату.

«А во-вторых, отношения с работодателями строятся по принципам капитализма XIX века. Профсоюзов, которые были бы способны защитить работника, по сути нет. Судиться с работодателем почти невозможно. Практически наверняка проиграешь, потеряв большие деньги. Рабочий день длится не восемь часов, а столько, сколько скажет хозяин. И так далее. Эти моменты надо обязательно учитывать», — призвал Бузгалин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году меры поддержки занятости будут дополнены новым инструментом — субсидированием найма.

Читайте ранее в этом сюжете: Минтруд прогнозирует дальнейшее снижение безработицы в России