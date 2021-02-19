Самара, , 11:19 — REGNUM Десять детских домов и шесть школ намерены построить до 2023 года в Самарской области. Об этом 19 февраля сообщает пресс-служба областного правительства.

Сообщается, что новые учреждения планируют возводить в рамках реализации национального проекта «Демография». При этом в Самаре планируют построить три детских сада и пять школ. Новая школа и детский сад появятся также в Тольятти.

Детские сады планируют возвести в Южном городе, Чапаевске, Красном Яру, Крутых Ключах, Жигулевске, Ягодном.

Отмечается, что за последние несколько лет в регионе было построено 30 новых детских дошкольных учреждений и пять школ. Сейчас идет строительство школы на 450 учащихся в селе Тимофеевка и на 5-й просеке в Самаре на 600 мест. Кроме этого, идет реконструкция учебного заведения в селе Приволжье.

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