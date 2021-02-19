Тбилиси, , 11:01 — REGNUM Уровень безработицы в Грузии в четвертом квартале 2020 года вырос по сравнению аналогичным периодом 2019 года на 3,8% и составил 20,4%. Об этом говорится в отчете Национальной статистической службы (Грузстат), обнародованном 19 февраля на сайте ведомства.

«В четвертом квартале 2020 года уровень безработицы в городах увеличился на 5,6 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в сельской местности — на 1 процентный пункт», — сообщили в службе статистики.

По данным Грузстата, среди мужчин уровень безработицы в отёчном периоде составил 22,4%, среди женщин — 17,8%. Доля экономически активного населения страны трудоспособного возраста (от 15 лет и старше) составила в прошлом квартале 50%.

Напомним, согласно данным Грузии, в третьем квартале 2020 года уровень безработицы в Грузии составил 17%.

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