Москва, , 10:54 — REGNUM Цены на нефть упали 18 февраля и остаются под давлением 19 февраля, в последний торговый день недели, в рамках нисходящей коррекции, которая в моменте отправила Brent к отметке $62 от пиковых максимумов, отмеченных на уровне $65,50, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Рынок черного золота реагирует на сообщения о постепенном восстановлении добычи нефти в США, где из-за сильных морозов производство сильно сократилось за последние дни.

По мере дальнейшего улучшения показателей производства в Техасе нефть будет отступать и далее.

Несмотря на то, что Brent смогла отскочить от минимумов перед открытием в Европе, на данный момент путь наименьшего сопротивления для фьючерсов пролегает на юг.

Тем более что рисковые активы сегодня снижаются на фоне слабых экономических данных из США, которые заставили инвесторов усомниться в мощности восстановления активности в стране.

Сдерживает проявление негатива отчет минэнерго США, который отразил сокращение запасов сырой нефти на 7,3 млн баррелей на прошлой неделе. Более того, добыча упала на 200 тыс. баррелей в день, до 10,8 млн баррелей в день.

В краткосрочной перспективе Brent нужно вернуться выше уровня $63,50, чтобы отыграть потери.

Однако на данный момент велика вероятность новых попыток снижения на фоне стремления игроков частично зафиксировать прибыль после недавнего ралли», — считает эксперт.

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