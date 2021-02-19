Москва, , 10:38 — REGNUM В правительстве России прошло совещание по актуальным вопросам климатической стратегии и низкоуглеродной экономики. Об этом 19 февраля сообщается на сайте правительства.

Центральное место в ходе совещания заняла координация работы между государственными структурами, бизнес-объединениями и компаниями различных секторов экономики по переходу к низкоуглеродной экономике.

По словам вице-премьера РФ Виктории Абрамченко, правительство предусматривает меры, направленные на траекторию устойчивого низкоуглеродного развития. Речь идёт в том числе о повышении энергетической эффективности и стимулировании развития зелёных секторов экономики. Кроме того, правительство поддержало законопроект об ограничении выбросов парниковых газов.

Собственники предприятий-загрязнителей воздуха в городах, которые входят в проект «Чистый воздух», должны будут за свой счет установить автоматические системы контроля выбросов, говорится также в протоколе совещания вице-премьера Абрамченко. Предписание выдано органам исполнительной власти Забайкальского края, Красноярского края, Кемеровской области — Кузбасса, Вологодской, Липецкой, Иркутской, Омской, Оренбургской, Свердловской и Челябинской областей.

Кроме того, в 2021 году в Сахалинской области запустят эксперимент по созданию необходимых условий для внедрения технологий, направленных на сокращение выбросов парниковых газов.

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