Ставрополь, , 10:22 — REGNUM В арбитраж Ставропольского края подало иск о собственном банкротстве муниципальное унитарное предприятие «Объединение школьного питания», зарегистрированное в Пятигорске. Заявление судом пока к производству не принято, передаёт ИА REGNUM.

Иск о банкротстве Kad.arbitr.ru

Иск подан 18 февраля 2021 года. Сумма долга, послужившая основанием для обращения в суд, составляет 6 664 308,49 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, предприятие было учреждено в апреле 1992 года. Учредитель — муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска». Директор с июня 2020 года — Наталья Столбова. Уставный капитал — более 600 тыс. рублей.

По открытым данным, МУП выступало поставщиком более 300 госконтрактов на общую сумму свыше 133 млн рублей. Среди заказчиков преобладают школы.

Финансовые претензии к муниципальной компании есть у ОАО «Пятигорский хлебокомбинат», которое 10 февраля 2021 года обратилось с иском о взыскании 251 192,83 рубля. В феврале 2021 года также рассмотрят претензии ООО «Вита 1» на сумму 1 349 007,91 рубля. В последнем деле речь идёт о взыскании задолженности по договорам поставки и процентов за пользование чужими денежными средствами.