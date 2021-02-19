Ростов-на-Дону, , 10:21 — REGNUM В Ростовской области 44 семьи, проживающие в Гуково, переселят из аварийных домов. На эти цели из региональной казны выделено более 71 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора.

Ветхие многоквартирные дома, подлежащие сносу, расположены на улицах Молодёжной, Ермака, Ленинградской и Шахтёрской. Здания были признаны аварийными после 2017 года. Средства из областного бюджета выделены на условиях софинансирования из муниципальной казны в размере более 2 млн рублей.

ИА REGNUM сообщало, что осенью 2020 года стало известно, что жители шахтёрских территорий Ростовской области справят новоселье. На улучшение жилищных условий из федерального бюджета было выделено более 682 млн рублей.

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