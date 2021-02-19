Орел, , 10:17 — REGNUM Ярмарки выходного дня в Орле продолжат торговлю на прежних местах. Решение принято после вмешательства прокуратуры области, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора региона Татьяна Цуканова 19 февраля.

«Прокурором Орловской области поставлен на контроль вопрос соблюдения прав предпринимателей, осуществляющих торговлю на площадях Жукова и Комсомольской г. Орла, и исполнения администрацией города законодательства при утверждении Плана размещения ярмарок на территории г. Орла на 2021 год. В результате вмешательства прокуратуры нарушений прав предпринимателей не допущено, администрацией г. Орла принято решение о продолжении работы ярмарок на прежних местах», — уточнила Цуканова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из утвержденного плана размещения ярмарок на территории города Орла в 2021 — 2022 гг. пропали популярные у горожан места ярмарочной торговли около Комсомольского сквера и на площади Жукова. В мэрии решение объяснили нарушениями санитарно-эпидемиологической безопасности, и предложили горожанам выбрать новые места для проведения ярмарок. Между тем, на днях прокуратура области подтвердила признаки нарушения антикоррупционного законодательства при утверждении администрацией Орла мест размещения ярмарочной торговли и усмотрела в принятии решения личную заинтересованность мэра Орла Юрия Парахина.

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