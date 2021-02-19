Москва, , 10:21 — REGNUM Российским банкам нужно поскорее подключать разные виды переводов через Систему быстрых платежей, а не откладывать это на последний момент. Об этом говорится в письме Банка России кредитным организациям, сообщает 19 февраля РБК.

В регуляторе отметили, что многие банки намерены подключить сервисы c2b/b2c и c2cpull, то есть платежи по QR-кодам, переводы от юридических лиц физическим и переводы между физическими лицами по запросу получателя, незадолго до того, как эти услуги нужно будет оказывать клиентам. С этим связан риск срыва сроков.

«Настоятельно рекомендуем активизировать вышеуказанные работы и пересмотреть сроки подключения в сторону их сокращения», — призвали в ЦБ.

Из приложения к письму следует, что для расширения функционала СБП банкам потребуется от 35 до 60 дней.

В ЦБ уточнили, что системно значимые банки должны внедрить эти сервисы к 1 октября 2021 года, а банки с универсальной лицензией — к 1 апреля 2022-го. На текущий момент с2b-операции подключили 42 банка, включая девять системно значимых.

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