Москва, , 09:52 — REGNUM Российскому бизнесу могут упростить регистрацию — компаниям хотят предоставить право отказаться от официального физического адреса регистрации в пользу электронной почты. Такую инициативу в настоящее время прорабатывают Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства, Минэкономразвития, Министерство финансов РФ и Федеральная налоговая служба. Об этом со ссылкой на протокол совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова 19 февраля сообщает газета «Известия».

Отмечается, что впервые с инициативой разрешить компаниям регистрироваться без офиса в 2018 году вышло Министерство экономического развития РФ. Тогда ведомство даже разрабатывало соответствующий законопроект, но инициатива так и не была реализована. Сейчас на фоне массового перехода компаний на удалённую работу из-за пандемии к этой идее решили вернуться. Белоусов поручил проработать вопрос введения электронного адреса регистрации предприятий — так называемого Business ID — для получения юридически значимых уведомлений до 1 марта 2021 года.

Так, планируется, что электронный адрес будут заноситься в Единый государственный реестр юридических лиц. Вести новую базу может ФНС, однако это пока обсуждается.

По данным источника издания, близкого к правительству РФ, нововведение рассчитано на компании, работающие удаленно и не привязанные к физической инфраструктуре. При этом собеседник отметил, что со временем опция станет доступной бизнесам всех размеров и отраслей.

В Минэкономразвития подтвердили, что в настоящее время изучают идею о внедрении электронного адреса регистрации предприятий и оценивают эффект от этого для бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин заявил, что за 2020 год в России количество работников на «удалёнке» выросло в сто раз и составляет до шести миллионов человек.

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